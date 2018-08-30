今天開學！恐龍和機器人太有趣 小一新生忘了哭

草屯鎮虎山國小請出機器人和AR恐龍，讓新生既新鮮又開心，忘了要哭。（虎山國小提供）

2018-08-30 17:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是開學日，為了轉移小一新生的注意力，南投縣草屯鎮虎山國小請出AI機器人和AR恐龍，恐龍會從書中跑出來，機器人還會聊天，因為新鮮有趣，多數新生都忘了焦慮，開心地度過開學日。

少子化的趨勢，在今年龍年生的小一新生身上有趨緩的現象，南投縣多數國小的一年級新生都有增加，各國小為了讓新來的小朋友很快就適應環境，無不使出渾身解數，草屯鎮虎山國小更是請出機器人和恐龍，利用AI和AR科技，讓小一新生忘記焦慮，開心地說「明天還要再來！」。

虎山國小從新生進校門開始就準備一連串的節目，且讓家長參與闖關遊戲、一起唱跳，還幫每名新生拍照、教打公用電話、如何上廁所，還有羊奶當點心，而最讓小朋友驚艷的，就是以大電視投射出AR的恐龍影像，小朋友可以操作機器，還可跟恐龍合照，而當恐龍從書中跑出來，還會有擬真的叫聲時，每個新生都非常興奮。而機器人會跟小朋友對話，還會幫小朋友拍照，更讓新生們樂不可支。

校長葉兆祺說，小一新生在下半段時間回到教室，家長被請到活動中心，新生們有了上半場的有趣活動，到教室後多數已適應新環境，僅有一個小朋友看不到阿嬤，哭著要找阿嬤，所幸老師很快就安撫他的情緒。