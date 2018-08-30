鄭文燦與勞、資先懇談 成機師工會軟化關鍵

前2次協商並不順利，後來在長榮航、華航董事長林寶水（左起）、何煖軒，以及桃園市長鄭文燦（右二）出面與機師工會懇談，才讓後續協商順利進行。（記者陳昀攝）

2018-08-30 17:02

［記者陳昀／桃園報導］桃園市機師職業工會今天確定1年內不罷工，據了解，勞資雙方前2次協商並不順利，但在第3次協商前，華航董事長何煖軒、長榮航董事長林寶水及桃園市長鄭文燦都曾出面與工會協調，並承諾未來會固定與工會協商，成為工會軟化關鍵，促成這次的「和平協議」。

桃市勞動局長王安邦表示，機師工會幹部與雙方董事長見面，是建立互信基礎的開始，工會過去認為與第一線幹部溝通有困難、高層未必了解他們的心聲，但2位董事長持續釋出善意，是協商過程的轉捩點。

桃園市機師職業工會理事長李信燕說，過去工會與一般職員從未與董事長見面會談，部分意見也很難從基層主管向上反映，林寶水釋出難得善意，並承諾每季與工會見面座談，成為後續順利協商的敲門磚。

李信燕表示，華航方面，何煖軒也在第3次協商前1天與工會見面，主動表示要每季座談，且雙方對於爭議項目進展頗多，讓工會成員如同吃了顆定心丸。

桃園市長鄭文燦受訪時也說，自己分別與機師工會及2位董事長懇談，並向對方坦承自己的想法是雙方各退一步、達成共識，最終雙方同意改以團體協商解決問題。

鄭文燦認為，這樣的成果很豐碩，團體協商一定優於勞基法，也能帶來更高的飛安標準，對雙方都是好事。

他也打趣透露，這4次協商都是勞動局長王安邦出面主持，王安邦今天還準備好辭職信，一旦協商破裂就要下台，特別感謝他過程中的辛苦。