中彰投地區繳納燃料費比例 連三年全國第一

2018-08-30 17:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年7月就是繳納燃料費的月份，中彰投地區共有400多萬輛汽機車，燃料費準時繳交率達九成一，是全國最高的地區，而且連續3年都是全國第一，台中區監理所表示，此一現象，顯示中部人相當守法，而監理所各站想方設法加深民眾印象的策略也已奏效。

中彰投地區的汽車量180萬、機車量282萬輛，每年有400多萬件的燃料費要徵收，而中部地區連續3年，準時在7月底繳納的民眾，達九成一，約有一成未準時繳納，但在12月底開罰前，多數的民眾都已繳納完畢。

台中區監理所分析，民眾未繳納的原因，有些可能是在外地工作，家人未通知 ，有些是忘記，但多數非惡意。

台中區監理所副所長鄭芳田表示，中部地區繳交率連續3年獲全國第一，除了顯示中彰投地區的民眾相當守法外，台中區監理所的台中、豐原、彰化、南投各站，都想方設法要讓「如期繳納」四字印在民眾腦海。

彰化站在開徵期間，開著宣傳車四處趴趴走，還到各地發宣導扇子，提醒民眾要準時繳納，而台中區監理所的員工還參加媽祖遶行，不但沿途都有設擺，工作人員還戴上「姊姊」的大型安全帽，不怕熱的參加遶行，除了進行交通安全宣導，還同時進行準時繳納燃料費的宣導，就是要讓民眾印象深刻。