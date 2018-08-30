家中院子破大洞 民眾看到嚇傻了

台南永康中華路一處民宅庭院竟破出一個大洞，嚇壞居民。（記者萬于甄攝）

2018-08-30 16:51

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市永康區又傳地基崩塌！永康中興里中華路一處民宅庭院中，竟破出一個大洞，面積約達10坪，建築物下方也呈現掏空狀態，讓居民嚇得不敢居住，台南市議員林燕祝接獲陳情後，今找來水利局前往會勘，水利局允諾，會先穩固基礎，並釐清掏空原因，全力補救。

陶姓屋主指出，在這住了29年，從來不曾發生類似崩塌的情況，前晚聽到屋外有怪聲，趕緊開門查看，孰料，竟發現自家的庭院中破了一個大洞，「看到也嚇傻了」，本來想請公部門勘查，得到的回應卻說是「私領域」，真的是找不到門路，才請議員幫忙。

水利局會勘後表示，該處崩塌面積約10坪，深度也有3公尺，因住戶提到該處下方曾有9公尺深的大箱涵，恐有立即危險，會先將建物下方掏空的基礎穩定，再利用雷達工具檢驗鄰近區域是否也有掏空的情況，全力搶救。

林燕祝則說，3年前該址有進行蓄水池等相關工程，恐與此次民宅庭院掏空崩塌有關，台南目前仍持續降雨，希望市府相關單位能協助處理，避免讓民眾生活在驚恐中，畢竟「住家土地破這麼大的洞，實在太恐怖」。

該建物下方掏空情況嚴重，讓居民心慌慌，陶姓屋主表示，近期會先到親友家借住，避免發生危險。