台中忠孝夜市1年車禍近百件 議員力促行人徒步區

南區忠孝夜市1年車禍近百件，市議員鄭功進要求試辦行人徒步區，讓民眾玩得安心。（記者黃鐘山攝）

2018-08-30 16:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市南區忠孝夜市申請轉型觀光夜市，市議員鄭功進今天在議會表示，忠孝路人車爭道，去年車禍近百件，建議試辦行人徒步區；經發局長呂曜志回應，將儘速輔導夜市後續申請作業，並與相關局處研議周邊交通規劃，提升經營秩序。

鄭功進說，忠孝夜市申請成為合法攤販集中區，希望成為下一個食安模範夜市，但忠孝路屬於20米計畫道路，附近學校雲集，不少學生放學後到此用餐，人車爭道、險象環生，台中路至國光路區間的忠孝路，去年發生98件車禍。

鄭功進又說，其他縣市的知名夜市也有規劃行人徒步區設計，且行之有年，市府應先跟攤商妥善溝通協調，針對人、車壅擠的熱門時段，試辦行人徒步區，讓前來夜市觀光的遊客與周邊居民，能夠真正吃的開心，玩得安心。

呂曜志表示，該夜市管委會籌備會已召開設置計畫書審查會議，並根據委員意見完成計畫修正，今日再提送，經發局將加速審查與輔導；至於交通、停車場等規劃，市府將設置單一窗口，協請交通局、警察局、教育局共同研議，提升現有經營環境。

呂曜志強調，為協助夜市特色發展，前年制定通過「台中市攤販集中區設置管理自治條例」，道路型攤販集中區經許可設置後，經發局依自治條例規定，向所屬攤販收取道路使用費，並對等編列經費，作為改善如入口意象、照明、攤招、公廁、指標等硬體設施；同時也強化網路、媒體行銷宣傳、衛生清潔及營業秩序管理。