鑑定古物年代 「熱釋光測年法」誤差10年內

德國LＡＢＯＲＡＴＯＲＹ ＫＯＴＡＬＬＡ公司董事長班傑明（右）透過台灣翻譯，說明熱釋光技術如何運用在古物鑑定。（記者俞肇福攝）

2018-08-30 16:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕古董鑑定不易，真偽難辨造成爭議頻傳，例如唐三彩及陶瓷器的生產年代，以往都是以目測辨別，由德國科學界研發的熱釋光技術，可以準確的鑑定年代，誤差在10年內，可保障古物收藏者的權益。

經過國際認證的熱釋光技術，獲得著名拍賣行的認可，今天在基隆長榮桂冠酒店召開記者會，德國LＡＢＯＲＡＴＯＲＹ ＫＯＴＡＬＬＡ公司董事長班傑明（譯音）飛來台灣，公開說明熱釋光技術的原理，並簽約授權台灣分公司代理。

班傑明表示，從2016年開始，在世界知名的古董拍賣行進行拍賣的同時，該公司首先得取得真古董斷代證書「熱釋光測年法」或稱「熱螢光定年法」，用科學方法定位古物的年代，保護古物收藏家的利益。

台灣分公司與德國總公司今天中午簽約，全權代理「熱釋光測年法」的台灣區及亞洲區的代理權，讓台灣地區的古物收藏家，有另一個管道，確定自己收藏品的年代，確保古物的年代及價值。

班傑明強調，由於唐三彩及陶瓷等古物，經台灣區分公司採樣並拍照後，真空密封送到德國用熱釋光鑑定，確定年代後開具「國際認證的證書」寄回台灣給收藏家，減少爭議。