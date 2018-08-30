社福團體推「以房養老」 晚年無憂又能做公益

依甸基金會推動「以房養老」，晚年無憂又能做公益。（依甸基金會提供）

2018-08-30 16:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣高齡化狀況越來越嚴重，老人晚年照料將是一大社會問題，依甸基金會推動「以房養老」計畫，透過已故後捐贈房屋做為公益使用，可享有晚年照顧服務，以此號召民眾進行申請，預先安排晚年生活外，也過社福團體將愛心擴及更多弱勢。

依甸基金會舉行政院主計處統計資料說明，截至今年7月，全台65歲以上老年人口已超過330萬人，佔總人口14%以上，邁入高齡社會。根據老人狀況調查來看，65歲以上老人獨居的比例已由民國98年的9.2%，上升至民國102年的11.1%，相當於有高達30萬的獨居老人，不婚、不生的人越來越多，老後獨自一人在未來將成常態。

為讓長者有更多元的服務選擇，依甸推出「附負擔捐贈以房養老」方案，隨著長輩年齡的增長，所需的服務有所不同，除了提供居家照顧、輔具支持、日間照顧等服務，「附負擔捐贈以房養老」為一項長輩們將房屋贈與伊甸，由伊甸承擔長輩的照顧工作，使長輩能安心的獲得長期照顧系統的支持，提供有房產但無現金的長輩另一個安養選項。

依甸今天也針對此辦理了一場分享座談會，地點就選在參與此方案，但在6年前已過世的郭玉田先生之房屋，該處後來經修繕為無障礙的空間，目前作為愛心棧服務，提供遠地就醫的癌症病友住宿。與談者政大地政系教授張金鶚指出，這種公益型的以房養老，能在身故時把資產做有效的分配，把房屋捐贈給社福團體回饋社會，而社福團體亦能利用此房產作為據點，繼續推動公益，讓社會受惠，不僅利人也利己。

張金鶚也進一步表示，未來期許公部門能建立「以房養老」條例，透過第三方公正制度納含金融、物管、社福等規範，保障雙方權利，也能增加一般社會大眾對此方案的信任，在老後生活的選擇更多元。