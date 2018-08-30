相招來看戲 正興社區歌仔戲班9/6粉墨登場

雲林縣唯一西螺正興社區發展協會歌仔戲班即將演出全本折子戲。（記者廖淑玲攝）

2018-08-30 16:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣唯一西螺正興社區發展協會歌仔戲班，9月6日將粉墨登場，且一連演出2場，從西螺農會演到西螺廣福宮大廟埕，重現台灣最具有濃厚民間文化特色的戲曲，精彩可期，歡迎大家「相招來看戲」。

歌仔戲早年曾是台灣鄉土氣息最濃、流行最廣、最具代表性的地方戲劇，因時代演變而沒落，西螺正興社區發展協會結合雲林縣政府文化處、西螺廣福宮、螺陽文教基金會推出歌仔戲研習班，教社區婆婆媽媽唱腔與身段。

社區邀請台中劉文和五虎歌劇團、松興歌劇團資深團員賴看真及新藝芳歌劇團資深團員朱羿宣擔任指導老師，其中朱羿宣有歌仔戲演藝35年歷史，擅長小生、花旦、苦旦，唱腔優美、身段俊美扎實，讓所有學員受益良多。

經過4個多月研習，此次將首度挑戰全本折子戲「錯配姻緣」的演出，連日來大伙兒加強團練，為推廣歌仔戲文化老師們甚至義務教學，不厭其煩帶學員演練七字調、狀元調、生旦身段及如何用拂塵、扇子等道具，展現傳統戲曲的精彩之處。

朱羿宣說，歌仔戲是台灣原創文化，雖然時代轉變，還是有很多觀眾想看、喜歡看，9月6日下午1點在西螺農會8樓禮堂演出，晚上6點半移師廣福宮大廟埕酬神祈福演出第2場，對學員是難得經驗，屆時歡迎大家一起來看戲。

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指導老師朱羿宣（右）指導西螺正興社區發展協會歌仔戲班學員唱腔與身段。（記者廖淑玲攝）

雲林縣唯一西螺正興社區發展協會歌仔戲班即將公演，精彩可期。（記者廖淑玲攝）

雲林縣唯一西螺正興社區發展協會歌仔戲班。（記者廖淑玲攝）

西螺正興社區發展協會歌仔戲班指導老師朱羿宣（左）、賴看真（右）。（記者廖淑玲攝）