空上也要包！ 不只載人 Uber還要用無人機外送美食

Uber空中飛車Uber elevate。（Uber提供）

2018-08-30 16:48

〔記者簡惠茹／日本東京報導〕看中亞太美食外送市場，美國叫車服務公司Uber今天宣布展開 Uber Eats 無人機外送服務實驗。

Uber今起2天在日本東京舉行Uber Elevate空中飛車亞太峰會，空中飛車預計2020年完成試營運目標的同時，Uber指出，空中交通部門正在實驗 Uber Eats 的無人機外送服務，今年5月美國聯邦航空管理局更在無人機融合試點計畫（FAA Integration Pilot Program）中，將聖地牙哥列為唯一無人機外送服務的測試地區。

Uber表示，Uber Eats 已經快速成長為全球（排除中國市場）最大的美食外送平台，成長率超過200%、營業額價值60億美元，服務範圍橫跨 293 個城市，其中，亞太地區是成長最快的區域市場，外送趟次在過去 12 個月成長6倍，在印度與日本中的一些城市甚至先推出 Uber Eats 服務，顯示 Uber Eats 在全球擴張的實力。

Uber空中飛車Uber elevate。（Uber提供）

Uber空中飛車Uber elevate。（Uber提供）