廉航降低出國門檻 台灣平價青年旅館成長快

據訂房平台統計，台灣人在國內旅遊最喜歡的住宿類型第一名是飯店，其次是青旅和民宿。（記者蕭玗欣攝）

2018-08-30 16:38

〔記者蕭玗欣／宜蘭報導〕國外訂房平台Booking.com最新公布的台灣旅客偏好調查報告指出，今年1到7月台灣旅客在國內旅遊最常選擇住宿類型，第一是觀光飯店，其次則是青年旅館和民宿；Booking.com台灣區域經理詹雅伃指出，廉價航空興起降低出國門檻，且青年旅館價格從百元到千元不等，消費族群廣泛，是造成國內青旅成長速度加快的重要關鍵。

Booking.com這份旅遊報告指出，去年度有高達4成5的台灣旅客進行團體，包括家庭旅遊、情侶出遊或是兄弟閨蜜旅行，相較全球旅客2成7的比例較高。

在住宿選擇上，今年1到7月台灣旅客在國內旅行最常選擇的是飯店，其次則是青年旅館和民宿。Booking.com台灣區域經理詹雅伃分析，飯店是台灣人出遊首選，可見住宿品質還是國人最在意的，尤其是在不熟悉的城市；詹雅伃也觀察到，台灣近來增加不少新開幕的飯店，市場競爭激烈，讓國內飯店價格明顯下滑。

另外，近年來廉價航空、平價訂房網崛起，降低出國門檻，背包客、學生出遊變得容易，平價的青年旅館也就快速成長。

同樣快速成長的還有民宿市場，詹雅伃表示，台灣民宿CP值高、服務體貼是外國旅客來台最喜歡的住宿類型之一，尤其近幾年在Booking.com網站上，民宿的房源增加的非常多，但她不認為台灣住宿市場有供過於求的問題，因為每個旅客對住宿需求都不同，房源增加只是因應市場需求。

在宜蘭三星鄉經營11年的民宿Sunday Home老闆林彥哲表示，10年來宜蘭民宿從一開始的數百家增加到現在上千家，受到市場供給增加、國旅衰退等影響，宜蘭民宿住房率每年都在衰退，以往一到假日就會滿房，但現在很多民宿不管平、假日都是空房。林彥哲說，民宿市場競爭激烈，新的民宿一直開，雖然硬體設備都可以不斷更新，但他認為，最重要的還是「人」，因為只有人之間的交流互動，才能吸引旅客一來再來。