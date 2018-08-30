全村「巴比Q」！這個古早味飄香 PM2.5飇高沒人在意

龍眼barbecue，濃濃古早味。（記者顏宏駿攝）

2018-08-30 16:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕又到了龍眼盛產的季節，二水鄉惠民村幾乎家家戶戶栽種龍眼，而龍眼乾是農戶的重要收入，即使現在電熱烘焙機非常方便，但農民們仍堅信，只有用龍眼木古法烘焙的「龍眼乾」，才能逼出龍眼的真滋味，只是一連5天不停火，全村煙霧瀰漫，卻没有人有怨言，因為要聞這種味道的機會愈來愈少了！

睽違已久「龍眼飄香」今年再度瀰漫二水鄉山腳路尾，過去幾年，中部因為颱風侵襲，龍眼產量銳減，大家都没開火，今年產季氣候溫和，龍眼產量恢復正常，家家戶戶的龍眼大灶又「熱活」起來。

「龍眼巴比Q」已成為二水鄉惠民村獨有的農村特色，村內約有30多座傳統柴燒烘焙龍眼灶，村民以古法烘焙龍眼乾，每次一起火，3至5天不停火，日夜煙燻，直到龍眼粒脫水至重量僅剩原來的3成後，即成為龍眼乾，價格往往翻了7、8倍。

現代人追求養生，碳焙龍眼搶市，「龍眼巴比Q」的風氣更盛往年，爐灶一發火，燻煙漫天，走在鄉間小路，不用幾分鐘，全身滿是柴燒味。

農民茆木聰自家有個祖傳柴燒灶，一次可烘焙1000台斤的生龍眼，龍眼剪去枝椏，再把1000台斤的龍眼粒平鋪於大灶之上。灶上的溫度並不高，約4、50度左右，火源來自灶旁的一個炕洞，炕內擺放一根龍眼木，龍眼木的火勢不大，但這個炕洞與灶相通，形成「風洞」，柴煙就順著風洞溫溫吞吞的把果粒烘乾。

茆木聰說，1000台斤的龍眼粒，經過5天的煙燻，最後總重剩下約300台斤，整個烘烤的過程，農民一刻都不得閒，因為平鋪的龍眼下層溫度較高，每4個小時就要翻攪一次，一天6次的翻攪替換，真是折騰人，天熱的時候，在火爐旁工作，總是滿身大汗，難怪農人總是笑說，果粒流失的水分，全都跑到農民身上變成汗水！