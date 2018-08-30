新埔褒忠亭義民節 花媽代表蔡總統出席祭典

總統府秘書長陳菊今天代表總統蔡英文出席義民節祭典時說，台灣地方自治史上第1個「客家妹」總統的出現，是對客家族群的肯定和榮耀。（記者黃美珠攝）

2018-08-30 15:59

［記者黃美珠／新埔報導］今天是農曆7月20日，也是1年1度的竹縣新埔褒忠亭義民廟義民節，「花媽」、總統府秘書長陳菊代表台灣史上第1個「客家妹」蔡總統到場參加祭典致敬。

陳菊說，總統蔡英文是台灣地方自治史上第1個「客家妹」當總統，這是客家人受到高度的肯定和榮幸。蔡總統以身為客家人為傲，她今天雖沒能親自參加義民祭典，但作為客家子弟，卻時時記著義民爺的教訓，一定會把這個國家治理得更富強康樂，希望所有民眾都是安居樂業，每個人都能夠平安健康發展；希望大家給路「客家妹」蔡英文更多的支持。

由於適逢大選年，新竹縣浮出檯面上的3個縣長參選人：民進黨鄭朝方、國民黨楊文科、民國黨徐欣瑩也都有到場參拜。宣布退選的立委林為洲今天則已帶家人出國散心。

陳菊同時祝福前述3名參選人，並勉勵未來能繼續保存這個非常珍貴的客家傳統，讓未來年輕的世代能夠了解客家文化、還有義民廟的所有精神，讓客家文化世世代代傳承。

客委會主委李永得則說，義民爺最基本的精神有二，首先：義民爺就是台灣這塊土地的守護神。客家人的先祖不惜犧牲自己就是為了保護家鄉，所以祭拜時要把這個精神，像客家話一樣，要代代傳下去。

其次，義民文化是台灣這塊土地上最本土的信仰，但是義民爺卻不只是有客家人而已。因為過去為這塊土地犧牲的，還有原住民、福佬鄉親、以及外省人，所以客家鄉親祭拜時，除了傳承要把客家文化和精神貢獻給台灣這塊土地，也要為台灣多元文化的建立貢獻力量，讓台灣未來的發展更好。

今天仍在選舉登記期間，很多鄉親都被動員幫參選人造勢，以致前去義民廟參拜的時間顯得比往年分散，雖然祭典進行時，人潮不若往年集中，但是人群川流不息的時間也相對有拉長。

一如往年的，這次由信士鄧兆榮以1385台斤拿到特等獎的神豬、以及范德浪以長達2.43台尺羊角的捧走特等獎的神羊，依舊是義民節當天、義民廟前廣場的焦點，唯一能跟2者PK的就是熱舞的辣妹們。

而配合這個客家的祭典，在地企業家用5000台斤堆出2隻米豬，一起獻給義民爺，祭典結束後再分送給同仁食福，讓人看到這個客家祭典活動雖有新舊時代不同的表現，卻擁有一樣的心意。

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總統府秘書長陳菊（右）、新竹縣長邱鏡淳（左）聯手頒獎表揚神豬神羊特等獎得主。（記者黃美珠攝）

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除了神豬，特等神羊角也是義民信眾目光的焦點。（記者黃美珠攝）

義民祭典上，每年都可以見到試圖跟神豬PK人氣的熱舞辣妹們。（記者黃美珠攝）

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