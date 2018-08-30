機師罷工暫解 勞資協商繼續進行

2018-08-30 15:46

〔記者陳宜加／台北報導〕機師工會宣布，華航、長榮機師與兩航資方已初步達成核心訴求共識，今天將白紙黑字簽訂團體協約，並將暫緩罷工，但須於1年內針對其餘訴求完成協商，期間暫緩爭議；雙方也簽訂「和平條款」，若能談成，3年內不再進行爭議行為。

桃園市機師職業工會表示，8月7日超過1400名會員以85％投票率、98％同意率，取得合法罷工權後，勞資雙方在桃園市政府勞動局協助下，分別歷經4次協商。今天兩航雙雙達成初步核心訴求共識，其餘雙方尚未有足夠時間取得共識的訴求部分，雙方同意1年的協商期，而工會也同意，協商期間暫緩爭議行為的行使。

華航方面，資方同意調整FOQA飛行數據監控使用原則，日後FOQA將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練與場站改善，勿逕行懲處。工會認為，此舉將更有利於日後勞資雙方共同以改善、增進飛航安全為目標。

華航也同意針對片面勞動條件變更進行明確限制，實質涉及勞動條件不利變更調整，須與工會進行協商。

長榮方面，資方同意下修最低服務年限，由現行15年漸進式調降，長榮自訓機師將於2021年後降至10年。

工會要求改善的疲勞航班，長榮亦同意紅眼航班待機師飛行至目的地後，隔夜休息再行返回；且冬季長程航班、例如台北飛洛杉磯，增加航班機師人力配置。長榮也原則同意惡劣天候授權機長有權延誤或取消權限，將能明顯促進飛行安全與改善過勞。

工會表示，尚未取得共識的訴求，須於明年9月底前談成，任何訴求達成協議，隨即依約定日期實施並納入團體協約中；若屆時未談成，工會依法仍保有合法罷工權。期間若有其他訴求，調解不成立後交由仲裁。

雙方也簽訂「和平條款」，倘若1年內所有訴求均經勞資雙方達成協議，除了不當勞動行為，工會同意依團體協約法，3年內不再進行爭議行為。工會指出，華航、長榮資方最終願意放下成見尋求共識，表達肯定。

工會也呼籲兩航，持續以「誠信協商」模式為準則，同等對待其他航空業中的企業與職業工會，主動停止不必要的打壓與懲處，讓勞資雙方回歸平等、互信。

工會研究員陳柏謙表示，兩航已達成最重要的訴求與飛安有關的訴求協議，今天將正式白紙黑字簽約，雙方將進入「冷戰期」，但若1年過去仍未談妥，工會無需重新投票，即可回歸爭議狀態，並發動實質罷工。