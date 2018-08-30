危機暫時解除！ 機師工會允諾1年內不罷工

2018-08-30 15:41

［記者陳昀、陳宜加／桃園報導］桃園市機師職業工會與長榮航空、中華航空歷經4次協商，今天確定達成初步共識，其餘訴求的協商期間拉長到1年，先前的幾項核心訴求已達成共識，工會也承諾1年內不會發動罷工，若1年內所有訴求達成協議，也承諾3年內不會罷工。

今天下午的協商，交通部次長王國材、勞動部次長施克和，以及華航董事長何煖軒、長榮航董事長林寶水、民航局長林國顯與桃園市長鄭文燦等人大陣仗到場，機師工會也派出理事長李信燕、理事陳蓓蓓等人，雙方都展現協商誠意。

桃市勞動局長王安邦宣布會議結果，他表示，由於資方承諾將逐年降低最低服務年限、部分紅眼航班可即刻調整或每半年檢討，2家航空公司的董事長也都承諾未來會檢討員工照顧方案、固定與工會座談，因此工會答應將協商期間拉長到1年，期間不會罷工。

機師工會表示，還未取得共識的其餘訴求，必須於2019年9月底前談成，否則工會可依法發動罷工，期間若有其他訴求，且經調解不成立，雙方同意合意仲裁。

未來1年內各項訴求一旦達成協議，資方將隨即依約定日期實施，並納入原有團體協約中，工會強調，若1年內勞資雙方對所有訴求達成協議，除了不當勞動行為，工會同意依團體協約法3年內不進行爭議行為。

鄭文燦總結說，這不只是勞資雙贏，是連同政府、社會的四贏，這2家企業是桃園的2大企業，也是未來航空城計畫的2大客戶，桃園這個機場城市才能共同成長，希望資方在永續經營前提下給予機師更多保障，這次決議將過程中其他調解項目合意仲裁，是國內創舉、給雙方保障，也感謝機師工會承諾3年內不罷工，表現出專業、理性，創造典範。