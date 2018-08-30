天熱灌冷飲阻礙脾胃「化濕」 中醫「沁脾開胃飲」助消化

2018-08-30 15:12

〔記者邱書昱／新北報導〕夏天炎熱食慾降低！10歲的婷婷體型瘦小，平時吃飯食量不多，天氣炎熱吃得就更少，前往台北慈濟醫院中醫部求診經由醫師廖子嫻把脈，才發現她的脾胃功能不佳、又喜歡喝冷飲解渴阻礙脾胃化濕功能，建議飲用「沁脾開胃飲」幫助腸胃消化，並叮囑少喝冷飲、少量多餐，才終於好轉。

廖子嫻指出，依中醫理論人體的脾胃是消化食物和運化營養、水濕的重要場所，台灣氣候潮濕加上夏季酷熱，容易阻滯氣機、損傷陽氣，體內的濕氣無法排出，增加脾的負擔，如果脾受濕阻，胃也連帶受影響，導致食慾不振、消化不良、腹瀉、便祕等症狀。

尤其許多人喜歡喝冷飲、吃生菜沙拉、冰沙等生冷食物，反而讓胃黏膜血管收縮，胃液分泌減少，更阻礙了脾胃的化濕功能。

夏季厭食症可分為四種類型，廖子嫻說，其中「飲食所傷型」的患者大多平時吃得過於油膩或者用餐無定時定量，出現食慾不振、噁心欲嘔、伴隨口氣重、大便不通或大便臭等症狀。

廖子嫻建議飲食所傷型的患者能夠飲用「沁脾開胃飲」，成分中的烏梅、山楂、洛神花、桂花、甘草、炒麥芽，口感酸酸甜甜，能幫助消化、促進新陳代謝、開胃消滯等功效。

廖子嫻提醒，每個人的體質和症狀不同，應先經過中醫師的診斷，而少吃油膩和寒涼的食物，均衡飲食且定時定量，才是顧脾胃的根本之道。

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