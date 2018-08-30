2童在水上樂園遭指侵 北水處：漂漂河暫停開放

2018-08-30 15:15

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市汀洲路自來水園區親子水上樂園「洛德城堡」，8月接連發生2起幼齡女童遭年輕男子拉到園內漂漂河山洞內指侵，嫌犯昨日落網。台北自來水事業表示，該場館為北水處委外廠商負責經營，獲報後要求廠商暫停漂漂河使用，並強化現場明亮度、加派人員巡查，待整體檢討安全無虞後，再重新開放。

北水處表示，將檢討廠商相關疏失責任，依契約規定裁罰，另本案已進入司法程序，本處將適時提供協助，同時為強化遊客安全防護，將檢視契約適度修正，以避免類似案件再發生。