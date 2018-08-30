小花蔓澤蘭收購活動 9月1日起跑！

2018-08-30 15:05

〔記者歐素美／台中報導〕原產於中南美洲的小花蔓澤蘭，又有「植物殺手」、「綠色福壽螺」或「綠癌」之稱，因常藉經蔓攀附纏繞原生植物、遮蔽陽光，使原生植物無法行光合作用而死亡，被列為台灣十大外來入侵物種，東勢林管處為保護國內生態，自2011年起開始收購小花蔓澤蘭，透過獎勵方式，鼓勵農友清除外來植物，近年來數量已逐漸減少，今年收購活動將9月1日起跑，每公斤收購價5元。

東勢林管處表示，小花蔓澤蘭為菊科蔓澤蘭屬的多年生藤本植物，葉片呈倒三角狀或心形，邊緣具粗鋸齒或淺波狀圓鋸齒，每年10月至隔2月是其主要花期，目前防治方式以人工拔除為主，每年8月開始進行第一次切蔓及拔蔓工作，10月再進行第二次拔蔓作業，藉由拔蔓，避免隔年再萌發，可大量減少小花蔓澤蘭的生物量及預防小花蔓澤蘭開花結果，重點是除蔓過程需將小花蔓澤蘭在林地的殘根清除或集中覆蓋，以防止其無性繁殖。

東勢林管處自2011年起為防治小花蔓澤蘭，以每公斤5元向農友收購，前3年收購量皆達1萬公斤以上，最多曾高達25500公斤，但這幾年已逐年下降，去年僅收購6751公斤，8年來總收購量達8萬2407.5公斤。

為強化小花蔓澤蘭防治及移除觀念，鼓勵民眾實際參與防治工作，東勢林管處將於9月1日在台中市和平區烏石坑社區辦理「齊除蔓‧全民讚-107年度小花蔓澤蘭啟動日」活動，當天將舉辦除蔓競賽，拔蔓最多的團體還可獲贈禮品。

東勢林管處表示，今年除蔓活動將於9月1日起跑，陸續於和平、東勢、外埔、后里、北屯、太平及霧峰等區辦理小花蔓澤蘭收購及防治宣導活動，詳細收購時間及地點，可至東勢林區管理處官網（http://dongshih.forest.gov.tw/）或電04-25150855#142查詢。