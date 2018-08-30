蓮偏鄉1校零新生、4校新生1人 小校努力找回學生

花蓮舞鶴國小一年級新生只有1人，學校舉辦溫馨的開學典禮，讓「學習不再孤單」，二年級孩子們在小一新生「小明」（右）身上貼滿「祝福蘋果」卡片，讓小明「變成蘋果樹」，對上學的害怕也消了大半。（記者花孟璟攝）

2018-08-30 15:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天是107學年度開學日，花蓮縣有鶴岡、舞鶴、奇美、靜浦4所國小只有1名新生，其中鶴岡國小、奇美國小已連續2年都只有一名新生，至於港口國小則是「零新生」處境，由於學生數減少，各校挖空心思安排跨年級的藝能科、體育及生活課程，要讓小朋友多一點文化刺激。

舞鶴國小去年全校還有30多名學生，因為六年級畢業人數多、小一又只有1名新生，人數落到只剩「2字頭」，唯一新生「小明」個性內向靦腆，參加「全校開學典禮」前小明害羞地躲在老師身後，上台自我介紹超緊張！幸好二年級的哥哥姊姊們準備蘋果祝福卡片送給小明，寫上「我要教他認識校園」、「要陪他寫功課、教他讀書」等滿滿祝福，「小明」感受到被接納，終於露出開心的笑容！

至於盛產文旦柚的瑞穗鄉鶴岡國小，學區人口不少，卻也連續2年國小新生都已只有1名，目前全校11人。今年新生黃小弟弟幼兒園是在瑞美國小就讀，他跟著姊姊回部落就讀鶴岡國小，活潑好動的他頗能自得其樂；位處偏遠的奇美國小全校學生也只有10人，也是連續2年新生僅有1人；最慘則是港口國小，今年第一次出現「0新生」，全校只剩14名學生。

學生數愈來愈少，主要還是偏鄉因缺乏就業機會，家長為了工作方便，把小孩送到工作地點附近學校就讀。鶴岡國小主任孫志強說，靠近市區的鶴岡國小距離瑞美國小、瑞穗國小車程約10分鐘，不少家長因為工作就把孩子帶到市區就讀，學生才愈來愈少。

鶴岡國小主任孫志強說，偏鄉雖然少子化，但學校沒有放棄努力的理由，該校力圖建構原民特色，包括去年申請到競爭型的新校園計畫350萬元，不僅在校園復刻阿美族傳統茅草家屋，各年級教室也規劃包括阿美族神話、自然、民族技藝等情境教室，提供浸潤式的文化學習課程，並透過村校運動會等活動邀請學區家長來參觀，希望吸引注重阿美族文化的家長讓學子「回鍋」就讀。

不過，奇美國小校長賴健雄、港口國小校長黃淑容都說，學區原本有學齡兒童的戶籍，但是因為祖父母年紀大，只能由家長帶在身邊。賴健雄說「老師也不可能代替家庭、幫忙顧孩子」，導致小校人數減少不易解套。

賴健雄說，還好奇美的附設幼兒園明年大班會有6個畢業生，因為都有長輩照顧「有機會留在部落就讀」，他認為最重要還是父母職業、以及家庭功能能否照顧。