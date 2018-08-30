開學了！竹市新設國小關埔國小讓孩子開心上學

開學了！新竹市新設國小關埔國小今天也迎接首屆280名新生，學校開闊寬敞的教室和學習空間，讓家長驚豔，有別於一般學校，學生和家長對校園都充滿好奇心。（記者洪美秀攝）

2018-08-30 15:11

［記者洪美秀／新竹報導］今天是開學日，新竹市新設學校關埔國小也迎接首屆280名小一新生，市長林智堅及教育部國教署長邱乾國也來見證參與，新生家長幾乎都圍在孩子的教室外，看到關埔國小的教室採開放式，都覺得新奇，但因其他校舍還在施工，目前沒有操場，孩子跑跳空間受限，也擔憂開放式校園有安全的隱憂。

關埔國小開學式由校長陳思玎導覽，林智堅與邱乾國也跟著小一新生完成校園巡禮及闖關遊戲，小一新生在教室認識新朋友，而新生家長也擠進校園，讓這關埔小學頓時人聲鼎沸，8個班級的老師帶著學生認識校園環境，解說安全及學校設施，家長也藉此機會參觀新學校的各項設施。

林智堅說，初期規劃關埔小學校舍時，希望保留空間給孩子，因此校地動線規劃很寬敞、流動，且教室突破以往傳統規格，採聚落式設計，孩子能在此就學環境自在走動。

林智堅說，把校地蓋滿、蓋足，當然能讓更多孩子有機會就讀，但如此將失去最原始的初衷，他上任後就察覺關埔地區人口不斷成長，凸顯小學校舍空間不足，透過不斷的討論與規劃設計，終於讓關埔國小在昨天開學啟用。關埔國小採降低校舍高度及開闊的學習空間，是台灣新校園運動中獨特的校舍，期許關埔國小成為校園典範。

林智堅說，原本關埔國小建校費用須8億元，但市府預算不足，且教育部政策方向當時已定調對新建學校不給予補助，但在市府團隊努力爭取及國教署長邱乾國支持下，成功爭取1.2億中央補助款。

林智堅說，大兒子今年也是小一新生，他能體會家長和孩子興奮開心的心情，竹市今年有6079名小一新生，每個新生都會被學校好好照顧，不管在哪個學校，每個孩子都是寶。

校長陳思玎說，關埔國小的建築特色是與大自然共好，因應低、中、高年級孩子不同的生理及學習需求設計，而今年小一新生每個班級名稱都有「光 」這個字，代表淬鍊及能量，祝福孩子像樹木一樣紮根、成長茁壯。

市府教育處表示，關埔國小一期工程B區今年7月完工，共建置8間教室、停車場、景觀排水、幼兒園廚房及辦公室等，預計明年9月校舍全部完工，將可容納1740名學生。