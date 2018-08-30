雨中歡慶「水」開學 高市多4千多名新生

2018-08-30 14:59

［記者黃旭磊／高雄報導］連續一週豪大雨，高雄市高中職以下各校今天（30日）仍順利開學，龍年多子影響，國小新生比去年多4632名，學童於水中緩步開啟人生新階段。

今天（30日）是各級學校107學年度開學日，各校喜迎新生，高雄市教育局長范巽綠參加四維國小開學日迎新活動，與校長翁慶才陪學童過馬路，微雨下為學童撐傘，有小ㄧ新生緊張哭泣，范巽綠連忙安撫情緒，學童逐漸展露笑容。

今年逢龍年出生學童入學，小ㄧ新生共有2萬3878名，比去年就多4632名，四維國小一年級新生14班、410人，比去年多出1班、48人。

四維國小地下室停車場受維仁街積水倒灌影響，曾淹水至腳踝，而瑞豐國小精進樓地下室積水，教育局調度抽水機加強抽水，校方加裝安全警示與圍欄，管制師生進出安全，五甲國中西側自強樓耐震工程鷹架倒塌，幸未造成鄰近居民受傷。

高雄市府統計，「0823豪雨」各校災損累計超過7千1百多萬元，造成9所高中職、40所國中、95所國小、7所幼兒園，合計151校受損，校區樹木傾倒、PU跑道受損、屋頂漏水、教室淹水與工程圍籬鷹架倒塌等，所幸無人受傷。

范巽綠感謝陸軍八軍團及39化學兵群至校園消毒、整理環境，她表示，連日豪雨造成校園災損，非常感謝各校師生及國軍弟兄支援，共同努力恢復校園環境，也要求校方持續清潔防疫，提供學生安全環境。