白雲國小鳶鷹迎新 小一生直呼上學好好玩

今天是開學日，汐止白雲國小今天舉行迎新典禮，老師學生搭起的人體拱橋，栗翅鷹順利飛過「山洞」，現場響起如雷掌聲。（記者俞肇福攝）

2018-08-30 14:56

〔記者俞肇福／新北報導〕汐止白雲國小今日舉行迎新活動，校方歡迎99位新生加入白雲大家庭，配合校內F5E戰機雲端課程，以「飛」為主題，請來紅鳶及栗翅鷹擔任新生迎新大使，現場小朋友看到紅鳶與栗翅鷹在會場有點不相信是真的，直到紅鳶與栗翅鷹飛翔，小孩手舞足蹈，尖叫聲、歡呼聲在禮堂此起彼落。

當老鷹聽從哨音，進行人體穿越、定點飛翔與大鵬展翅等各項特技動作時，從未近距離接觸老鷹的孩子驚呼連連，再結合趣味闖關以及最後的自製紙飛機飛翔活動，讓第一天入學的新生，直呼上學怎麼這麼好玩！

迎新活動在禮堂展開，由校長洪國維及老師們扮演神奇寶貝人物，賦予孩子尋找皮卡丘的任務，緊接著，擔任幫手的老鷹上場，首先中大型的紅鳶在馴鷹師李志騰的指令之下，分別從各個角度飛越新生上方，由於紅鳶翼展最多可達160公分，距離孩子的頭頂又只有短短的30公分，每個孩子都清楚感受到老鷹飛翔時所帶來的氣流，這難得的體驗讓現場的孩子跟家長都興奮的尖叫起來。

緊接著換栗翅鷹登場，在馴鷹師的引導下，新生家長面對面排成一列，手搭著手組成人體山洞，希望栗翅鳶可以穿越山洞，雖然栗翅鷹一開始有些膽怯，但就在孩子的加油聲與家長的驚呼聲之下，老鷹精準的飛越人體山洞。當表演結束，孩子也紛紛鼓起勇氣與猛禽類的老鷹合照，甚至讓老鷹停在手上，留下難忘的開學體驗。