宜蘭嚴選優質米競賽 75歲老農奪冠

宜蘭縣政府今在宜蘭縣農會，舉行「2018宜蘭嚴選優質米」競賽，由75歲老農陳正義奪冠。（記者林敬倫攝）

2018-08-30 15:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在宜蘭縣農會，舉行「2018宜蘭嚴選優質米」競賽，由於75歲老農陳正義的米，口感及氣味最佳，色澤與飽滿度也最好，順利從33名參賽者中脫穎而出奪冠；陳正義表示，他花了10年時間研究慣行農法，盼用最少的農藥，種出最優質的米，獲獎代表他多年研究開花結果，相當開心，未來會繼續努力。

「2018宜蘭嚴選優質米」競賽今年是第1屆，全縣共33人報名，評選項目從第1階段的田間檢查開始，共20人入圍第2階段的農藥檢驗，僅11人取得最後階段的官能品評參賽門票。

今上午縣府於宜蘭縣農會3樓舉行官能品評，邀集專家擔任評審委員，選出冠、亞及季軍，宜蘭縣代理縣長陳金德下午也前往冠軍家中頒獎表揚。

今年由五結鄉的陳正義脫穎而出，他於2014就曾在第1屆全國名米產地冠軍賽奪冠，更是2013全國10大經典好米得主，是優質米競賽的常勝軍，他的稻米品種為台梗8號，種植面積約15甲；陳正義指出，他採用慣行農法，一開始剛插秧時有噴灑農藥後，稻米約成長到50天後，就不會再被檢查出農藥殘留。

陳正義指出，他盡心照顧這些稻米，雖然因為沒噴農藥，產量較他人減少2至3成，但絕對能讓消費者吃得健康，農法經過他10幾年的研究，稻米品質也不會打折扣，符合現在的潮流。

陳正義說，他一開始參賽並沒有信心獲獎，因為他的稻米品種已經5年沒換，能夠獲獎，是對他多年苦心專研慣行農法的肯定，相當開心，他種植稻米已經邁入60年，還不打算退休，要繼續種出最健康且優質的米。

農業處指出，為打響宜蘭米知名度，未來將持續推動「宜蘭嚴選」品牌，以「嚴選」為核心價值，與改良試驗單位合作，共同輔導農民精進栽培技術、提升品質及安全，增加宜蘭米知名度，建立安全品牌形象。