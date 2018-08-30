Uber公布首批空中飛車營運候選國家 印度等4國入列

2018-08-30 14:45

［記者簡惠茹／東京報導］美國叫車公司Uber今天在日本東京舉行Uber Elevate空中飛車亞太峰會，除了稍早Uber營運長Barney Harford宣布日本東京為第3個空中飛車計畫城市，空中交通部門總監 Eric Allison也緊接著公布首批試營運候選國家，包含印度、澳洲、巴西和法國。

Uber目前正在美國德州達拉斯與洛杉磯進行空中飛車計畫，今年5月Uber在洛杉磯舉辦的第2屆 Uber Elevate空中飛車高峰會時，宣布尋找第3座UberAIR空中優步營運城市的計畫，今天亞太空中飛車峰會中公布為日本東京，此外，還有4個候選國家，Uber指出，這些國家以市場規模，地方願景和既有交通運輸規劃為篩選原則。

亞太地區Uber選中的候選國家為日本、印度和澳洲，Uber指出，日本具備全球首屈一指的國際運輸系統，更是科技產業與汽車產業的人才薈萃之地；而印度的孟買、德里與邦加羅爾可說是世界上交通壅塞問題相當嚴重的城市，僅僅數公里的路程甚至需費時超過1小時才能抵達，因此希望能透過空中飛車計畫解決塞車問題；此外，Uber空中交通部門近期頻繁拜會雪梨與墨爾本政府部門，並且取得相當正面的進展。

Uber表示，另外在巴西的里約熱內盧和聖保羅不僅是Uber空中交通部門的重要合作夥伴Embraer航空工業公司的總部，更是全球共享交通市場中相當重要的城市，這2大城市也是全球直升機市場的重點城市，顯示當地居民對於空中交通運輸的強烈需求；最後，巴黎不僅是Uber的發源地，更是長年深耕空中交通運輸系統的城市，期待有更多討論和研究發展機會。