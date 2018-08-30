「女人放鬆是男人出軌開始」衛福部：違反《藥事法》可罰款

2018-08-30 14:19

衛福部：醫美廣告不能標榜生殖器官整形

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近來不少醫美廣告標榜「陰道回春」項目，其中不乏「女人放鬆是男人出軌開始」等廣告用語。立委與婦團今天於立法院召開記者會，台灣女人連線常務理事黃淑英批，廣告將親密關係成敗咎責女性，非常不道德，也缺乏臨床醫學證據，質疑食藥署對此卻沒有任何積極作為。

對此，與會的衛福部食藥署簡任技正錢嘉宏表示，廣告內容超出仿單內容會違反《藥事法》，可處新台幣20萬到500萬元罰鍰。衛福部醫事司簡任技正黃純英表示，衛福部在2016年已公告「不正當方式宣傳」的範圍，包括不能標榜生殖器官整形等。

黃淑英說，醫美業者用於陰道回春的醫療器材，在台灣雖都核准上市，但該項醫療器材仿單上已註明，是用於切開、切除、燒灼、汽化及凝結身體的軟組織，業者廣告內容，根本不是儀器的適應症，是適應症外的使用。

林淑芬也質疑，這些醫美廣告暗示女人在親密關係中，要抓住男人的心，必須透過緊緻的陰道，把女人當成提款機。

此外，黃淑英指出，今年7月美國食品藥物管理局（FDA）已提出警訊，從未核准任何能量儀器（雷射及電波）用於「陰道回春」，「陰道回春」用語已經違反醫療法第86條。相關研究也指出，損傷所導致的黏著、疤痕，也可能會對直腸、尿道造成長期影響，醫師不應該透過廣告誤導民眾，違反醫療倫理。

衛福部食藥署簡任技正錢嘉宏表示，目前確實有醫療器材廠商申請，在醫療器材仿單上增加「陰道鬆弛」的適應症，但因沒有相關事證，食藥署並沒有核准。

錢嘉宏也表示，目前國內相關這類設備，沒有陰道回春的效能核准適應症。藥商的器材廣告需事前申請，廣告內容都不能超出仿單內容，如果超過，將違反《藥事法》，可處新台幣20萬到500萬元罰鍰。

衛福部醫事司簡任技正黃純英表示，衛福部在2016年已公告「不正當方式宣傳」的範圍，包括不能標榜生殖器官整形、不能進行誇大醫療效能或者類似聳動用語，包括「回春」等。對於醫療器材廠商的廣告、醫美業者的廣告，會再請衛生局去查處。