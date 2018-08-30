大雨不停歇 林園黃家3棟百年古厝崩塌

黃家古厝崩塌。（記者洪臣宏攝）

2018-08-30 14:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區黃家古厝聚落今天清晨驚傳3棟百年建築崩塌，林園區公所派機具清理，警方也拉起封鎖線，港埔里里長吳石南擔心塌陷情況還會發生，希望有關單位能夠重視。

林園區港埔一路黃家古厝祖廳為高雄市歷史建築，經文建會、高雄市文化局及黃氏家族出資整建，2年前開放觀光，其周遭古厝聚落占地約五公頃，為高雄珍貴文化資產。

吳石南指出，今天清晨4時30分港埔一路傳出轟然巨響，被驚醒居民出來查探，發現港埔一路100號古厝牆壁、屋頂崩塌，碎石灑落路面，上午委請林園區公所派機具清理，林園警分局也拉起封鎖線，附近也有另外2棟古厝屋頂塌陷，這些屋宅沒有人居住。

吳石南說，這些古厝都有上百年歷史，熬過無數次颱風吹襲，最近因為雨勢不斷，土石含水量太高，加上屋內木頭樑柱遭白蟻腐蝕嚴重，撐不住雨水重量才會倒塌。

根據黃家後代黃健君考究，黃家開基祖於清乾隆2年來台，古厝為標準的漳州合院，屋頂的「翹脊燕尾」訴說先人曾中過清朝進士的歷史。

黃家古厝大多用當地咕咾石興建，極具特色，聚落外還保存第4代祖完整的祖墳，距今近300年，黃家古厝祖廳建於清道光14年（西元1834年），其餘陸續興建。