7校學生連署反對教育作假 要求廢除零學分課程制度

2018-08-30 13:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕反對教育作假！政治大學學生會等全國6校學生團體進行聯合聲明，針對大學教育中的「零學分」制度提出批評，如體育課、服務學習等多有成績造假的情況，連帶反對英語畢業門檻、學業退學制度等，呼籲大學秉持教育良知、以誠實辦學。

該聲明由政大學生會、政大研學會、政大學生議會、政大學生勞動權益促進會等共同發起，並獲台灣大學學生會、東海大學學生會、成功大學學生會、東華大學學生議會改革陣線、清華大學研究生聯合會、台北市立大學學生會等連署，目前已有7校大學生同一陣線。

聲明指出，84學年起各大學實施共同必修，體育課開始「零學分」，是高教「假課程」濫觴，其他包含英語畢業門檻、服務學習課程等也都以零學分為手段，不列入學業成績，卻認定為畢業條件，導致大學課程造假，衍生出教學獎助生、實習學分認證等規避勞動身分的制度，對此強烈抗議，堅持大學應誠實辦學、實質開設課程並採計學分。

而針對學業退學制度，政大學生會長朱震也表示，大學應讓學生自主學習，由學生自訂內容、領域、方式等，但現行仍有「雙二一」等退學制度，並非不好，但實際上卻有同學是家庭因素而不得不被退學，並非學生懶惰等造成，而這次雖建議取消學業退學，但仍有保留「8年修業年限」等門檻，認為只要在8年內完成學業即可。

朱震還說，服務學習等課程因零學分，大部分都無教師授課，有的是跟機關合作，結果學生變相付出或沒有收穫，如政大有的學生到木柵動物園站崗，或是去其他學校課後輔導等，學習無延展性，甚至聽說「任何東西」都能當服務課，只要跟老師配合好等，就可取得服務學習的簽證，也衍生不公的情況，認為即使是服務課，也應該有實際教授上課、編寫教學大綱，提供學生實質的教育規劃，學生花時間才有意義，希望全國大學生一起來關心。

《連署聲明網址》