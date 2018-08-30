台水助印尼建淨水廠 拓展水務外交

2018-08-30 13:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕印尼東爪哇省3家自來水廠，今天與台水公司簽署合作意向書，雙方就處理自來水技術、配水設施共同合作，將建立一座淨水廠示範區作為灘頭堡，以水務工程的軟硬體實力，拓展水務外交。

水公司表示，過去一年來，台水董事長郭俊銘多次走訪、拜會新南向目標國家，行銷台灣水處理核心技術能力，也陸續有邀請新南向國家，包括印尼、印度、菲律賓、越南等政府官員及自來水業者來台技術參訪。

從中瞭解這些國家自來水因受工業積極發展影響，許多水源遭受嚴重之汙染，很多國家缺水的關鍵並非缺乏水源，而在於水處理技術落後，整體水處理技術落後台灣30~40年，供水普及率低、漏水率高及水質不佳等問題，都是東南亞國家普遍的用水隱憂，從中蘊藏巨大的商機。

台水公司每日設備產水能力達1350萬噸，每日實際出水量850萬噸（約98,380 LPS），擁有144個獨立供水系統，大規模系統可供應200萬人口，中規模系統可供應幾十萬人，小規模幾百人的供水系統都有能力設計。

水源來自河川、水庫、地下水、鹽化水及海水等，能處理各種不同的水源水質；擁有5個海水淡化廠，每日海水淡化處理量2萬噸。

雖然新南向國家的水務商機龐大，但仍有諸多阻礙待克服，如這些國家的自來水發包相關工程預算偏低，一個工程約僅是台灣相同工程的1/2或1/3，未來需尋求顧問標案源或以PPP、ODA模式解決。