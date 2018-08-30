苗縣議員遭控「惡霸」強佔道路 反批選舉抹黑

2018-08-30 13:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉斯娃細格部落居民曾玉琴指控，因其夫土地與苗栗縣議員黃月娥與其夫土地相連，但黃月娥等人未經地主同意擅自使用道路，今天與族人拉白布條封路，更痛批黃月娥「惡霸議員」。黃月娥與其夫則反駁，道路是既有道路由縣府鋪設，且地主根本是利用選舉期間故意抹黑，各說各話恐怕要交由司法解決。

黃月娥反駁，曾家取得土地所有權在道路鋪設之後，意即道路早已鋪設完畢，應該屬於既有道路，既然曾家人認為道路屬於增加所有，他們會向法院提起訴訟，「既然曾家人要封路就先讓他封」，屆時由法院認定最公正。

黃月娥也不滿被批「惡霸議員」，黃月娥認為自己認真服務，但在選舉期間遭到攻擊，自己也很無奈。

黃月娥丈夫黃國政則說，目前適逢選舉，不該因私下恩怨故意抹黑。黃國政稱身為民意代表丈夫豈敢肆意妄為。黃月娥與黃國政也不滿之前被批評為財團，黃月娥說自己只是單純為民服務的議員，並無雄厚背景卻一直被抨擊，也覺得委屈。

曾玉琴指出，感謝約40名部落族人相挺，協助封路、守護父親土地。封路就是要宣示要求黃月娥及其夫不得使用，要守護土地正義。協助曾玉琴族人則拉起白布條痛批黃月娥夫婦，更指出黃月娥身居縣議員高位不該有此行為。

不過，曾家人與黃月娥夫婦糾紛已經不是首次，雙方之前也曾因為土地開闢問題發生爭執，甚至出現肢體衝突，目前傷害官司仍在審理中。