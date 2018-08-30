型男里長辦老人共餐 阿公阿嬤讚賞吃光光

黃俊強（左後綠衣者）當選里長後，兌現政見在每週四辦理老人共餐，是老人家都相當期待的日子。（記者林欣漢攝）

2018-08-30 13:09

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區吉慶里長黃俊強是餐飲科畢業，每週四辦理的老人共餐活動一點都不馬虎，拔菜、煮菜親力親為，考量長者的咀嚼能力比較不好，還會選擇地瓜、豆腐、魚肉等較易咀嚼的食材，他的用心讓阿公阿嬤都非常期待每週一次的共餐，中午時分圍繞桌邊的長輩們，臉上全堆滿想要趕快開動的期待。

30歲黃俊強的父親黃添登是前任吉慶里長，2年前因病過世，黃俊強代父出征補選上里長，延續父親為民服務的理念，兌現政見開辦老人共餐，發揮所長選用在地當季蔬果等食材，設計符合長者營養的菜色，吸引超過百位長輩加入共餐行列，還會接送行動不便的阿公阿嬤們來用餐，準備50個營養餐盒親送至里內獨居長者及弱勢家庭，讓里內充滿溫暖。

黃俊強說，他自小就對烹飪感興趣，是餐飲科畢業，考量長者的咀嚼能力不佳，每次共餐食材會挑選茄子、地瓜、豆腐、蛋類、魚肉等較易咀嚼的食材，肉類會再煮久一點，煮爛、切丁，讓長輩比較好進食，烹煮方式也是少油、少鹽，讓老人家吃得養生又健康。

86歲的王林春燕說，丈夫過世多年，子女在外工作，獨居生活孤單無伴，足不出戶，里長跟志工常邀她走出戶外共餐，每個禮拜最期待禮拜四的到來，最喜歡吃黃里長的塔香茄子這道菜，軟嫩又好咀嚼。

身高185公分的黃俊強本身也是義消隊員，平常除協助一般勤務外，也協助各項災害防救，今年6月協助五分山搜尋空軍F-16戰鬥機，最近天氣熱，為民服務還抓了好幾條蛇跟蜈蚣，里民們紛紛說身材高大的里長，讓他們十分有安全感。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，黃俊強里長年資雖淺，但常向他其前輩們請益，積極參加研習課程，提升服務職能，以年輕的創意思維服務里民，成為里內長者最期待的活動。