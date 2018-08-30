陸空出擊 台中花博反恐維安演練

台中花博反恐維安演練 ，場面逼真。（記者張軒哲攝）

2018-08-30 13:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，繼上次於后里舉行花博反恐維安演練後，今日於外埔園區舉辦「反恐維安演練」，藉由各種狀況演練熟悉各項應變處置作為，提升維安能量，場面逼真。

本次演練狀況，以花博期間，5名恐怖分子策劃於花博外埔園區樂農館挾持群眾並放置爆裂物，藉以威脅政府完成恐怖分子的條件與需求。

為增進本次演練精彩逼真程度，警察局特別商請內政部警政署保一總隊維安特勤隊、空勤總隊直昇機及刑事警察局偵查防爆隊配合消防局及衛生局等單位共同演出，並結合臉型辨識系統、遙控無人機截斷器、搖控處理爆裂物機器人等先進高科技器材，充分展現警方科技建警的成果，加上樂農館上方特警空中垂降及爆破攻堅等精彩的演出，獲得市長林佳龍與所有與會貴賓熱烈的掌聲及讚許。

市長林佳龍致詞指出，花博將於11月3日起在臺中市后里區、外埔區及豐原區熱烈展開，展期至明年4月24日止，期間必將吸引許多國內、外國遊客來到臺中共襄盛舉，共賞花卉爭艷，一起聆聽花開的聲音，市府工作團隊一定會竭盡所能創造舒適、便捷、安全的環境，讓每一位到訪遊客真心感受臺中市政府的用心與努力。