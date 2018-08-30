大雨淹慘南市錦湖國小 校長室變曬書間晾乾書本

北門錦湖國小校長室成了曬書間。（記者楊金城攝）

2018-08-30 13:04

〔記者楊金城／台南報導〕今天是台南市國中、小學開學日，淹水災情慘重的北門國小玉湖分校，今年小一新生只有2位，上午回到北門國小校本部參加開學典禮。北門錦湖國小因還在復原，先開學上課，開學典禮延到明天舉行，成了南市唯一未辦開學典禮小學，校長室變曬書間，吹書、烘書想辦法晾乾書本。

麻豆警分局調派員警在復原後的麻豆大山國小等校護童，讓家長帶小朋友安心上學。

北門國小今年新生10位、幼兒園新生2位、玉湖分校新生2位，今天在校本部北門國小舉行簡單隆重的開學典禮，校長呂宗憲贈送餐具組、直笛和故事書給新生，期許新生認真學習、開心的玩耍、健康的成長。

因為玉湖分校還在復建清理校園教室，分校5班11位學生要到9月3日才會回到分校上課。

北門錦湖國小這次淹水100公分，教室防水閘門也沒用，在校友、教職員、台積電、法鼓山志工努力清理4天後，今天迎接小一新生由家長帶到校上課，校長周志強說，今天開學一切正常，局部未就定位，持續努力加油中，開學典禮延到明天舉行。

錦湖國小餐廳爐具、3部冰箱都壞掉，許多圖書泡水，但台積電基金會先買爐具，今天學校供水供電供餐無虞。校長室也成了曬書間，把教室泡水書本搬到校長室晾乾，好讓教室正常上課。

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