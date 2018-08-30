孤單開學日 澎湖3所小學僅1名新生

2018-08-30 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年雖然是生肖龍年國小入學潮，澎湖國小1年級新生入學人數為614人，比去年新生數521人多近百人，但仍有3校新生人數僅1人，分別為虎井、中屯及竹灣國小，雖然開學日略顯孤單，但集合全校師生寵愛為一身，也格外幸福。

澎湖長期以來受到少子化影響，加上轄內有許多偏遠離島，學校小校小班眾多，根據統計，國小全校50人以下有22所小學，新生人數除了3校僅有1人外，10人以下的國小也有興仁國小等24所，還好今年是龍年國小入學潮，否則人數會更少，顯示少子化問題已經動搖國本，不能等閒視之。

今年澎湖本島2所國小僅有1名新生，分別是白沙中屯國小謝兆勛、西嶼竹灣國小李婕寧，其實原本2校今年應有2名新生，但中屯國小另一名新生，選擇前往棒球名校講美國小就讀，竹灣國小另一名新生，則因母親即將生產，陪同母親返回娘家馬公市風櫃居住就近就讀，2年級才會轉回竹灣就讀。

中屯國小新生謝兆勛，姐姐就讀4年級、哥哥讀3年級，因此雖然沒有同學陪伴，但在兄姐陪同下，沒有適應不良的情形；而竹灣國小新生李婕寧則申請自學教育，只有體育課及定期評量會前往學校；另一位離島虎井國小新生蔡沛岑，全校目前僅有6位學生，更清一色都是女生，學姐們非親即戚，早就打成一片。