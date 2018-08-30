瑞亭國小開學日 闖關迎新生

新北市瑞亭國小在開學日舉辦「行動i瑞亭、學習e起來」活動，有闖關遊戲及鬆餅DIY，歡喜迎接新生及小朋友返校。（新北市教育局提供）

2018-08-30 12:43

〔記者林欣漢／新北報導〕今天開學日，新北市瑞亭國小舉辦「行動i瑞亭、學習e起來」活動，有闖關遊戲及鬆餅DIY，歡喜迎接新生及小朋友返校，許多學生第一次使用iPad遙控無人機、體驗AR實境，直呼很有趣好玩，熱鬧滾滾。

瑞亭國小創意迎新，不但校長梁榮仁扮成鋼鐵人，還舉辦校園闖關秀，第一關「瑞亭飛翔」結合程式教育與科技應用的無人機體驗，家長帶著小朋友透過iPad編寫的積木程式操控無人機，讓小朋友大開眼界；第二關「瑞池楓情」是運用AR技術融入校本生態課程，透過擴增實境的APP，拿起iPad可隨時看到校園常見的貢德氏赤蛙圖像並聆聽叫聲。

第三關「瑞讀數位」校長梁榮仁與小朋友閱讀生命教育電子書「狐狸孵蛋」，並透過電子白板與小朋友進行遊戲，挑戰後每位小朋友皆可獲得五樣迎新見面禮，小朋友有玩又有拿，開心又喜氣。活動最後結合九州鬆餅廚房公益活動，全校師生一起體驗鬆餅DIY，香氣撲鼻的鬆餅搭配可口的水果配料，讓學生擁有一個難忘、有趣的開學日。

梁榮仁表示，學校今年申辦教育局行動學習計畫，並獲得瑞亭教育基金會經費資源挹注，得以添購電子白板、iPad、無人機等新穎的數位學習設備，有助提升教師教學效能，也成功引起小朋友的學習動機，學校規劃開始教授程式編寫等課程，培養小朋友的運算思維能力。

此外，數位產品融入教學的應用雖然便利，也要特別教育並規範小朋友如何正確的使用3C產品，以確保靈魂之窗的健康與身心發展。

新北市瑞亭國小在開學日舉辦「行動i瑞亭、學習e起來」活動，有闖關遊戲及鬆餅DIY，小朋友直呼很有趣好玩。（新北市教育局提供）

瑞亭國小開學日有闖關遊戲，小朋友使用iPad遙控無人機、體驗AR實境，直呼很有趣好玩。（新北市教育局提供）