五峰清泉、白蘭部落推生態小旅行 邀都市人來看山

2018-08-30 12:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉桃山村的泰雅族部落，群山環抱，以溫泉、雲海、森林資源聞名，清泉、白蘭部落串聯資源，預計9月12、13日推出兩天一夜的生態小旅行，邀請都市朋友一起來看山！

五峰鄉桃山村清泉、白蘭部落，是通往觀霧森林遊樂區的必經之地，雪霸國家公園管理處委託圈谷資訊公司進駐，推動生態旅遊培力計畫，希望鼓勵遊客走進當地部落，認識泰雅文化，也更豐富旅行內涵。兩部落生態旅遊團隊特別整合觀光資源，精心規劃了兩天一夜的「在哪裡？」生態小旅行。

其中，清泉部落兩岸由3座吊橋連接，沿著吊橋和環山步道緩行，可看見高山鯝魚在溪底悠遊，觀賞桃山瀑布從山間落下；參觀由部落藝術家組成的藝術之森工作室，可領略每一個手作的故事。

清泉部落耆老表示，位在上坪溪畔的頭目廣場，原為族人居住的聚落所在，1963年遭葛樂禮颱風淹沒，廣場上石畫記錄著泰雅的生活。在廣場對岸的桃山國小，日治時期稱井上教育所，校園內有傳統竹屋、穀倉及瞭望台，常可聽到泰雅學童的歌聲及小提琴聲，從教室內悠悠響起。

清泉部落的地標之一的清泉天主堂，建於1955年，內有許多丁松青神父設計的鑲嵌玻璃與彩繪。將軍湯舊稱井上溫泉，以前為族人泡腳、寒暄之處，是弱鹼性的碳酸泉。另外還有張學良故居、、原住民族館及三毛故居等景點。

坐落於雲霧帶的白蘭部落，海拔約1200公尺，因著海拔與地形，時常雲霧繚繞，是族人口中的雲上部落。

白蘭部落永續發展協會表示，小旅行將帶領遊客深入石頭生態步道，一窺山中的天然石砌小世界。這條泰雅祖先數百年前所走出來的步道，具有遷徙、戰爭、狩獵等功能。

小旅行也精心安排泰雅篝火屋體驗竹串烤肉，品嚐部落風味餐、傳統手抓飯，還有最吸引人的森林夜觀。夜行性動物出來覓食、喝水，頭燈一照，明亮如星的是牠們的眼睛；幸運的話，可發現黃嘴角鴞、山羌、白面鼯鼠等，在月光下開著秘密派對。

小旅行網址（http://whereareyounow.strikingly.com/），詢問電話：0921-853-863廖英智小姐。#