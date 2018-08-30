發展校園數位化 北市2年將投入16億元

曾燦金指出，將會投入16至18億元的預算推動數位智慧教育。（圖由台北市教育局提供）

2018-08-30 12:49

〔記者楊心慧／台北報導〕為因應數位時代來臨，台北市教育局在未來兩年的時間將投入16至18億元來推動運算思維及程式教育，發展校園數位化，扎根培養數位跨域人才，北市教育局長曾燦金指出，預算將會用在教學創新，建置學校高速網路、設置智慧教室、增加互動式教具，也會在學校推動平板教學，讓學生更容易學習。

台北市公館國小今舉辦「運算思維課程闖關活動」，曾燦金到場參加，並發表全國首創的「台北市國小資訊科技課程教學綱要低年級教學示例成果彙編」。

運算思維課程闖關活動包含「邏輯天機變」與「規律生活好健康」，透過活動，讓學生體驗日常生活中傳遞正確指令的重要性，學習下達正確的訊息，在開學日開啟學習程式語言的第一步。

教育局表示，台北市將資訊科技素養向下延伸至低年級，低年級將授課12節不插電的程式語言課程，中、高年級則會授課72節，希望能從小培養數位資訊人才，教導孩子生活科技應用，課程也有助於未來孩子進入國、高中能更容易理解物理、化學類的科目。

未來兩年台北市將全面推動校園數位化，曾燦金指出，將會投入16至18億元的預算推動數位智慧教育，包括提升校園寬頻、設置智慧教室、利用平板教學等，透過科技增加孩子的學習力，並培育數位人才。