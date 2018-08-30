屏東蓮霧保險開賣1個月 約70戶可望獲理賠

屏東縣政府今天宣布三合一天氣參數型蓮霧保險已上市。（記者羅欣貞攝）

2018-08-30 12:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府繼去年推養殖水產保險後，第2張由縣府主導開發的蓮霧保險上月（7月）開賣，有約78戶投保，此波豪雨雨量已達門檻，初步估計約有70戶可獲理賠。

屏東縣蓮霧產量佔全國7成以上，加上產區農民對蓮霧保單有迫切需要，因此屏東縣政府邀請敬約保險經紀人公司及台灣產物保險公司，歷時2年多開發全國第一張天氣參數型蓮霧保單，開發期召開多次農民座談會，了解農民需求方向。

屏東縣長潘孟安表示，這張保單屬天氣參數型，保障颱風期間的強風造成的損害、全年度豪雨造成的損害及低溫造成的損害，有3種保障，此外，免勘災也是特點，氣候指數達契約約定的門檻即辦理起賠，且理賠迅速，讓農民快速取得復建所需資金。

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屏縣農業處說明，縣府3月起相繼於每一個試辦區域鄉鎮農會辦理蓮霧保單說明會，保單經行政院金融監督管理委員會保險局審查核准後，於107年7月23日起正式銷售，為減少農民負擔保費部份由行政院農業委員會補貼1/2及屏東縣政府給予補貼1/4，每公頃最高補助上限分別為3萬及1.5萬。

該保險先以屏東縣高樹鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、南州鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、林邊鄉及東港鎮等8個鄉鎮為優先試辦區﹐目前已有78戶農民投保，此波毫雨已達理賠門檻，除了部分投保時間較晚的農戶，其餘約70戶可望在近期內獲得理賠。