空中運輸革命台灣佔要角 台廠研發Uber空中飛車電池

2018-08-30 12:33

［記者簡惠茹／東京報導］全球空中運輸革命台灣佔要角，台灣電池大廠能元科技（MOLICEL）將為美國叫車服務公司Uber的空中飛車，打造專屬鋰電池，能元科技總經理薛人禎表示，3到5年內有望看到實體。

Uber今天在日本東京首度舉行亞太地區的Uber elevate空中飛車亞太峰會，將與Uber攜手打造空中飛車電池的台灣電池廠商能元科技到場參與會議。薛人禎表示，加拿大研發團隊和台灣團隊會聯手設計出屬於Uber elevate空中飛車的電池，目前原形已經出爐，但是後續還要考量每架飛行器加裝的幾顆電池、重量等因素，因此從開出規格到真正完成還是一個很長的路，但是他相信3到5年內很有機會看到。

薛人禎說，公司投入發展鋰電池，特別是高科技三元電池已經有20年的時間，全世界有能力做高階三元電池的公司很少，而他們公司生產的鋰電池基本上跟特斯拉電動車的幾乎一模一樣。

薛人禎指出，而打造空中飛車所需的電池，需要考量電池的能量密度、輸出和安全性，鋰電池最難的就是很多屬性互斥，高安全、高能量、高密度又要能耐高低溫，最終還要有合理價錢，這些都要想辦法突破。

薛人禎表示，能元科技幫BMW量產出第一台電動車MINI，公司開發出的鋰電池，從零下40度，往上到50到60度的環境下都可正常運作，他們在各領域尋找頂尖廠商，從Uber空中載具、家用電器、5G應用到雲端設備，透過客戶需求，不斷推出更高規格的電池，他們也曾跟NASA合作，開發出的電池在極低溫下撐了5、6年。