表坊30週年經典重現 《夜夜說相聲》屯藝上演

2018-08-30 12:08

〔記者何宗翰／台中報導〕「有三隻毛毛蟲排成一列…」表演工作坊1985年的創團作《那一夜，我們說相聲》，以傳統相聲為工具，開創了「相聲劇」這個新的戲劇形式，30周年紀念作《夜夜說相聲》融合《又一夜，我們說相聲》、《亂民全講》、《這一夜，Women說相聲》、《千禧夜，我們 說相聲》中最精采的段子，9月15日將在台中屯區藝文中心演出。

《夜夜說相聲》由演員唐從聖、翁銓偉、林妤柔和周宇柔領銜演出，將場景從華都西餐廳改為人聲鼎沸的夜市牌樓下，大膽融合音樂、RAP、台語的鬥嘴鼓及模仿秀，改編經典段子「孔子第73個賢人」、「戀愛病」、「雞毛黨」、「甜酸苦辣」、「母語學」，重現30年來的美好回憶。

唐從聖說，夜市是台灣很受國際旅客喜愛的美食、旅遊文化，這次4人像走唱江湖般，在夜市門口用有點脫口秀、演戲的方式演出，其實是想要成立新的政黨，在夜市門口招募黨員，跟政治無關但反應社會時事，劇本內容非常創新，演出時舞台呈現將有一座夜市牌樓，將觀眾過去熟悉或不熟悉的段子重新組合，相當有趣。

《夜夜說相聲》9月15日下午2點半將於台中屯區藝文中心演藝廳演出，開演前還有演前導聆，另外9月1日下午3點在屯區藝文中心3樓，也邀請唐從聖演講「一『表』天下無難事」，透過自身豐富的經驗分享「表演」的能量。