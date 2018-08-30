開學日 高市校園頻傳消毒水味將稀釋

化學兵於校區消毒。（記者黃旭磊攝）

2018-08-30 11:55

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄各地傳消毒水味，環保局查出為校園消毒水流排臭味，教育局強調協請軍方於地下室消毒，不至於溢流校外，並再請軍方稀釋比例。

今天（30日）是開學日，高中職以下萬名學生返校開學，1999高雄萬事通及環保局從昨晚（29日）起接獲超過47件陳情電話，民眾於鳳山、前鎮、苓雅、前金及三民等區聞到空氣瀰漫消毒水味，環保局徹夜稽查，查出教育局請國軍協助三民、鳳山、仁武等區68所學校進行開學前消毒作業，取得執行消毒學校名冊比對，發現陳情案件地點與消毒學校只相距1-200公尺，相當吻合，判斷應為降雨將校內消毒液分解產生消毒水味。

國軍八軍團39化兵群指出，化學兵噴灑消毒水為區公所、衛生所提供，主要成分為鄰苯甲基對氯酚，為家用消毒用劑，稀釋比例為1/100到/250，戶外濃度更低，不至於影響學生及民眾，會再請官兵降低用劑。

教育局表示，消毒進行腸病毒防治，噴漂白水地點是室內及地下室，沒有噴室外，也沒有將消毒液洗到校區外，會與相關單位確認，並委請軍方稀釋濃度。

環保局指出，消毒水成分為次氯酸鈉，與雨水接觸產生氯氣，易刺激呼吸道，消毒前均稀釋又有雨水稀釋，濃度更低並無毒性，只是有味道，請民眾放心，會持續監控空氣品質。