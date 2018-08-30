獨家》73年第一次 首位女性國教署長 內定許麗娟升任

教育部國教署長內定由副署長許麗娟接任，是有史以上第一位女性國教署長。（取自國教署官網）

2018-08-30 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部國教署長將出現首位女性署長，副署長許麗娟內定升任署長，創下我國教育史上，第一次由女性出任國教署長紀錄！

國教署全名是「國民及學前教育署」，最早是1945年台灣省行政長官公署教育處，之後改制為省教育廳，因主管台灣省的教育業務，在精省之前，省教育廳長一職的重要性被視為「喊水會結凍」，2任處長及16任省教育廳長，包括前台大校長閻振興、前台聯黨主席黃昆輝、前教育部長林清江等教育界知名人士。精省之後的過渡期改為教育部中部辦公室，有5屆中辦主任。

民國102年，教育部配合中央政府組織改造，整併中教司、技職司、國教司、訓委會、特教小組、環保教育小組及中部辦公室等單位相關業務而設置，專責掌理高級中等以下學校（高中職、國中、國小及幼兒園）教育政策和制度之規劃、執行及督導，並協調及協助地方政府辦理國民及學前教育共同性事項。國教署長迄今有3任，首任署長是吳清山，黃子騰接任，2016年由現任署長邱乾國接掌，26任省教育處長、省教育廳長及國教署長清一色是男性，許麗娟出線，成為73年來首位女性署長。

特別的是，許麗娟不是教育本科出身，畢業於台大圖書館學系，且獲得台大圖書館學研究所碩士學位，考上公職後，最早曾任台北縣（新北市）教育局課長，後進入教育部國教司任專員、國教司科長、中教司科長、國教司專門委員、國教署國中小組副組長、國中小組組長，再出任國教署副署長，國教行政資歷豐富完整，並負責幼托整合等重大政策的規劃及執行。

現任國教署長邱乾國以身體因素向教育部長葉俊榮請辭獲准，將改調參事兼12年國教課綱推動辦公室執行秘書。南部近日遭嚴重水患，邱乾國兩度南下視察受災學校，並協助今天中小學順利開學，國教署長一職重要性由此可見。