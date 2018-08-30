開學日 林右昌為小一生點朱砂、戴狀元帽

今天是開學日，基隆市長林右昌到安樂國小為小一新生戴狀元帽、點朱砂，期許小朋友鵬程萬里。（記者俞肇福攝）

2018-08-30 11:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是全國高中以下各級學校開學日，基隆市長林右昌早上7點40分由教育處副處長陳淑貞陪同，到安樂國小進行開學迎新活動，市長帶著小朋友一起走過狀元門，接著在大禮堂為一年級新生在手上點朱砂、戴狀元帽；小朋友都好高興，家長忙著用手機拍照，紀錄小孩人生進入新階段。

林右昌說，基隆市的財政狀況比不上台北、新北和桃園等直轄市，但在推動智慧教育甚至比他們還進步，現在推動教室班班數位化政策，大部分都有液晶電視及教學系統，並推行校校都有創客教室，基隆相關智慧教育設備不比台北差，甚至更好。

老師表示，點朱砂的意思就要學生長智慧、變聰明。小朋友排成一整排伸出右手，林右昌拿起毛筆一個一個在小朋友的手上點上朱砂，小朋友都覺得新奇有趣，接著市長再幫小朋友戴起狀元帽，讓這些新生有個難忘的開學日。

林右昌向小一生說，大家從幼稚園畢業、進到小學一年級，希望大家要乖乖聽師長的話，小學跟幼稚園有很多不一樣的地方，大家要更懂事，在學校努力學習，好好唸書，未來成為社會的好公民，他也期許大家每天都開開心心學習、每天都增長智慧、每天越變越強壯。