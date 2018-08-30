台灣將成世界垃圾場？環保署：將限制進口廢料來源及種類

從環保署統計數據來看，廢塑膠和廢紙進口數量明顯增加。（資料照）

2018-08-30 11:34

〔記者劉力仁／台北報導〕中國去年12月實施禁廢令，國際上原本出口至中國處理的廢紙及廢塑膠大幅轉而來台，環保署表示，我國過去配合綠色設計及綠色消費，鼓勵國內產業使用二次料替代原生料，但面對進口廢料異常增加，環保署將採取限制來源及種類方式，禁止進口跟國內回收體系衝突項目，並補助回收個體戶收入，避免衝擊國內的回收體系。

環保署副署長張子敬表示，台灣回收資源體系及技術完整，但國內產生的廢紙、廢塑膠量不夠支撐回收產業使用，國內有紙漿需求，但又禁止砍樹，所以才允許業者以「產業用料」名義進口廢料。

從環保署統計數據來看，去年下半年廢塑膠進口93050公噸，今年上半年進口244801公噸，成長163％；去年下半年廢紙進口572679公噸，今年上半年進口766880公噸，成長34%。兩者合計成長52%，進口數量明顯增加。

環保署6月下旬發現進口輸入量異常，大多為邊材或下腳料，邀集相關部會召開研商會議後，於8月13日發布預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，規定熱塑型廢塑膠的來源須為製造塑膠製程產生的下腳料或不良品，且不含醫療廢棄物；品質控管部分，則僅限單一材質或單一型態的塑膠，廢紙部分，僅限回收未漂白牛皮紙、紙板及瓦楞紙或紙板，且不得夾雜非紙材質。張子敬表示，未來跟國內體系衝突的廢料將禁止進口，維持國內市場穩定狀態。

另外進口廢料增加衝擊回收個體戶收入，環保署表示，個體戶每人每月回收約842公斤，占總回收量47%，今年上半年廢紙箱回收價格從每公斤3.94元下跌至每公斤2.38元，資收個體戶每月減少1314元，環保署去年開始補助地方政府優先雇用低收入個體戶，每人每月工作25小時，可增加月收入3092元，至7月份已經雇用4159人。