昨天還泡在水裡... 屏東新園國中排除萬難開學了

新園國中一度泡水變成池塘。（記者陳彥廷翻攝）

2018-08-30 11:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕0823豪雨本月28日在屏東新園仙吉村降下全台最多的雨，主要幹道台27線的積淹水甚至灌進民宅，地勢低窪的新園國中前有積水湧進，後有大排倒灌，校園直到昨天仍泡在水裡，處境淒慘，昨天就到校的老師只能捲起衣袖、褲管，讓學生能順利開學，但也直說，校園根本變成滯洪池。

今天開學日，各地警方都祭出護童勤務，規劃編排警員協同導護老師、教官、役男、保全、志工及義交等共24名，共同維護學童上、下學通行安全，早上學童魚貫回到校園，接送學童的父母臉上表情複雜，但看得出如釋重負。

學童回校，「自己的學校自己掃」，回校第一件事就是要打掃塵封兩個月還被大雨侵襲的校園，新園國中校長陳冠良說，校園昨天還泡在水裡「不誇張」。

校園雖然滿目瘡痍，新園國中的老師昨天就回校清除雜物，水也在雨勢歇緩後逐漸退去，校園不再是池塘，大樹花圃不再成孤島，新園國中逐漸回復原本樣貌。

校長陳冠良說，當天雨後水就開始灌入校園，加上後方大排水位高漲，大水持續蓄積在校園，水深一度及膝無法退去，「到昨天還泡水是一點都不誇張」。

陳冠良前天就已開始坐鎮校園巡視，因忙著清除，直到昨天才發現腳趾有被割傷的情形，還好傷勢不嚴重，今天他也撐傘到校門口迎接學生上學，他說，早上雨勢未停，大部分都由家長接送，學生也照例進教室後就開始清掃，感謝師生同心為校園環境盡一份力。

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