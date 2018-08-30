台鐵10/12大改點 高達440班時刻有調整

台鐵10/12年度大改點，高達440班時刻有調整；台中、高雄新增通勤車站皆會規畫停靠區間車。（圖由台鐵局提供）

2018-08-30 11:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為因應高雄鐵路地下化，及台中鐵路高架第二階段通車，並加強高屏兩鐵轉乘便利性、提升週日疏運服務，將於今年10月12日起進行列車時刻表年度調整，高達440班列車時刻有調整，當中影響5分鐘以上的班次共286班。台鐵局表示，相關列車車次、時刻資訊，明日起可上台鐵網站，或至各車站公告查詢。

這次列車改點調整重點包含，配合高雄鐵路地下化工程完工啟用，規劃區間車停靠新增設的內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館及正義站等7座通勤式車站。台中方面，改點時就會先預留列車停靠新增設車站時間，等到台中高架第二階段通車後，同樣規劃讓區間車停靠新增設的栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座通勤式車站。

為便利高雄、屏東間台鐵及高鐵雙向轉乘，並縮短新左營－屏東間行車時間，這次改點每日增開新左營－屏東間16班區間快車，行車時間最快只要31分鐘；另外，台鐵還會將優化改造完成的車廂，優先投入行駛該區間。台鐵局表示，改點後高鐵左營站每日開行、抵達的29班直達車，皆可於15分鐘內與台鐵相互轉乘。

台鐵局表示，10月12日改點還將實施週日班表，配合週日尖峰時段與長、短途旅客需求，將增加週日尖峰時段台北－花蓮間太魯閣號及自強號各2班次；針對週日旅次較為擁擠區段及時段，像是中壢－瑞芳間增開暨調整行駛區間共5列次；另調整西部幹線、宜蘭線週日晨間利用率較低的通勤區間車，以增加東部幹線運能，提升週日營運的準點率。