每月1000元免費公車卡 彰化偏鄉老人「看得到、用不到」

2018-08-30 11:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府為鼓勵老人及身心障礙者走出去，並參加社區活動，今年5月推出「長青幸福卡」，持卡人可獲得每月1000元的免費乘車補助，但縣議員許書維發現，這項福利措施只是嘉惠到彰化市、員林市的都市老人，鄉間因公車路線少，加上老人家行動不便，致使該卡申請人多達一萬多人，但使用率卻不到4成，「辦卡未使用者」都集中在鄉下。對此，縣府表示，鄉間使用該卡的長輩確實偏低，但是否不及4成還要跟配合的資訊公司了解。

許書維說，對彰化市、員林市的老人來說，這張卡非常好用，因為暑假坐公車到溪頭避暑正夯，有張卡，等於一個月可5次來回溪頭免費，難怪溪頭專車一位難求，但「長青幸福卡」在鄉間幾乎「無用武之地」，原因乃這張卡只能坐彰客、員客，兩間客運在鄉間的班次少，加上老人的住家離站牌遠，以致大家辦卡後使用率很低，他建議「長青幸福卡」在偏鄉可擴及計程車或讓當地社區民賺載老人的交通費。

許書維表示，彰化縣65歲以上老年人口多達17萬人，加上身障人口則超過20萬，縣長魏明谷為達到「全方照護，全民幸福」目標，縣府提升推出「長青幸福卡」，除了原本搭公車的福利外，還可前往四大超商儲值，成為電子錢包，並可前往悠遊卡特約商店消費、租借YouBike、搭乘台北捷運還可享有4折優待等優惠，該卡每月有1000元的額度，等於持卡人一年就有1萬2千元的免費交通費。

他說，該福利措施推出之後，透過民代和里長的推動，申請的人非常踴躍，但他表示，就他就獲得的資料，目前僅有1萬多人辦卡，且高達6成是「零使用」。當初縣府推行這政策獲得好評，但鄉間老人拿到這張卡卻「很不方便」，原因為公車路線少，加上老人家連要走到站牌就很遠，更遑論要搭公車。

社會處表示，該卡主要目的是鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，所以才跟彰客、員客合作，目前兩間客運公司對於一些偏鄉路線也有用20人座小巴營運，只要老人家掌握公車時間，搭乘應沒有問題，其次這張卡也可以使用於台鐵，也可作儲值卡，對老人的生活相當便利。