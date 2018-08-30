雨後高雄冒出5千處坑洞 許立明下令3天內主要道路填平

民族路北上接近大中路段，出現數十個坑洞。（記者葛祐豪攝）

2018-08-30 11:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市連日豪大雨，導致路面出現約5千處坑洞，代理市長許立明今早巡視民族路，要求工務局3天內將主要道路的坑洞填平、7天內將次要道路的坑洞填平，以保障汽機車駕駛人的安全。

連續兩波豪雨來得又快又猛，高雄市許多道路浸泡在雨水中，長時間的泡水及沖刷，產生坑洞，再經過車輛輾壓，坑洞迅速擴大，危及駕駛人安全。

民族路北上接近大中路段，今天也出現數十個大小不一的坑洞，高雄市代理市長許立明今早冒雨巡視，由於今早仍有雨勢，養工處只能出動卡車及壓路機，暫時以冷料填補。

許立明表示，連日豪雨，高雄市出現約5千處坑洞，工務局3天內須將主要道路的坑洞填平、7天內將次要道路的坑洞填平，9月底前將高雄市全路段的坑洞填平。

許立明強調，9月起，也將針對主要道路如中山沿海路、民族路、大中路、九如路、鼓山路等，全面刨除重鋪。

高雄市工務局表示，今年已核定的道路刨鋪經費約19億元，將持續爭取補助，預計總經費可達28億元。

許立明今早巡視時，發生一段插曲，當他在消防局新莊分隊聽簡報時，前面道路突然有2輛機車擦撞倒地，造成一名男騎士受傷，肇事原因疑為天雨未保持安全距離，許立明也立刻上前關心。