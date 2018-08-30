屏東陳女Call In稱「想給中國管」 網友酸爆去看山東水災

有民眾Call In給政論節目，語出驚人稱「想給中國管」，遭網友酸爆。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

2018-08-30 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前熱帶性低氣壓加上西南氣流影響，造成中南部地區嚴重的淹水災情，有民眾Call In給政論節目，語出驚人稱「想給中國管」，遭網友酸爆。

日前中天新聞台政論節目《大政治大爆卦》，有一位自稱屏東陳小姐打電話Call In進節目，怒批南部嚴重水患，還說出「我真的是真的想說要來給中國大陸管，這是我第一個目標」等驚人言論，主持人詢問陳小姐是否也是淹水受災戶，陳小姐則回：「我家裡沒有淹到水。」

此番聳動言論引發網路熱議，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」 PO文酸，要陳小姐看看2018年8月19日中國人禍大淹水的事蹟，日前「棕櫚」颱風直撲中國，山東壽光市上游水庫幾乎同時間洩洪，壽光市慘遭滅頂，但是有關當局嚴封輿論，網友批評人禍決策、救援不力等貼文都無故消失。

災情統計13死3失蹤，遭質疑刻意瞞報，甚至出現倒塌房屋剛好是9999棟的巧合數字，因只要倒塌房屋在1萬棟以上，就必須啟動國家4級響應，地方政府恐害怕上層究責，控制呈報數量。

網友也一面倒痛批陳小姐言論：「去看這幾天中國山東壽光水災的災情妳馬上閉嘴」、「想體驗一次三個水庫放水嗎」、「壽光淹了快一個星期才上新聞」、「這種天災發生在對岸，妳連call in的機會都沒有呢」。