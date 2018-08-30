新北攜手綠能產業打造能源社區 每年節電省11萬元

2018-08-30 10:54

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府攜手綠能產業打造全國兩座智慧能源社區，永和區菠爾社區、三重區峰景翠峰社區今天正式啟用，導入創能的太陽光電和風力發電，儲能、節能等智慧微電網系統，讓平日再生能源取代市電，降低尖峰用電，每年節省14％，換算電價後省電達11萬元。

新北市經濟發展局說明，兩座社區裝設12.6kw太陽光電和3.6kw的三支風力發電進行「創能」，而「儲能」則是裝設60KVA/5kwh儲能電池和5kw燃料電池，以及30戶智慧電表及社區能源管理系統的「節能」。

其中，創能系統每年發電量高達15800度電，尖峰時段能夠提供菠爾社區21％、峰景翠峰社區37％的大公用電；儲能電池每次可儲存60度電，夜間儲存後白天可提供社區尖峰用電使用，另外智慧電表則可以協助查看即時用電量、每日用電量，進而促使住戶自主產生節能行動。

經發局表示，透過社區能源管理系統整合創能、儲能、節能，不僅發揮教育功能，實質社區每年節電達14％，這兩座智慧能源社區住戶零出資，設備經費皆由市府媒合綠能業者。

新北市長朱立倫出席活動致詞時說，兩座示範社區不僅全台創新能源科技的重要試驗，也能成為既有建築智慧能源系統典範，提升能源使用效率，發覺更多節電潛能，增加自主綠色電力，不用吵乾淨、安全的能源。