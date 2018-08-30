泰國來台免簽挨批沒產值 觀光局公布數據打臉...

泰國辦事處昨宣布將調整簽證措施，後來宣布暫不調漲。圖為泰國經貿辦事處內說明簽證相關費用的告示牌。（資料照）

2018-08-30 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府欲調漲我赴泰國簽證費用，引來國人罵聲，泰國來台觀光的產值也引發議論。有旅遊業者認為，我國給予泰國免簽證，但帶來的觀光產值不如預期，觀光局數據則指出，2015年泰國來台旅客數為12.4萬餘人次，到了2017年給予免簽證後，旅客增至29.2萬人次，顯示放寬簽證確實可刺激泰國人來台旅遊意願。

根據《經濟日報》報導，觀光局指出，2015年泰國來台旅客數（包含各種目的的人數）為12.4萬餘人次，2016年成長到19.5萬人次，2017年給予免簽證優惠，旅客數再成長到29.2萬人次。

調查也提到，泰國旅客平均來台停留6.9天，每天平均消費143.74美元，若以去年來台人數計算，去年約為我帶來88.6億餘元的觀光商機。數據雖不及行政院政務委員張景森所說的1年百億產值，但比旅遊業者稱一年不到44億元多出許多。

但旅遊業者認為，許多泰人以觀光名義來台打工，真正來台旅遊的人數約20萬，行程以5天4夜居多，換算下來一年約43.8億元商機，認為官方數據太高。

泰國貿易經濟辦事處原規劃10月起將外包簽證業務、調漲簽證費470元，引發反彈。泰辦昨天緊急宣布，現行簽證申請「維持現狀」，民眾有3個申請方式，可照舊前往辦事處申請觀光簽證，沒有名額限制，費用為1200元；若不想要排隊，可透過簽證中心申請簽證，但得多繳手續費470元；另外也可透過旅行社代辦申請簽證，旅行社代辦手續費一般為300元。