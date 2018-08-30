南迴鐵路土石流影響擴大 預計延至中午搶通

台鐵正搶通南迴路斷處。（台鐵局提供）

2018-08-30 09:46

﹝記者陳彥廷／屏東報導﹞南迴鐵路加祿到枋野路段今天清晨再傳出土石流，原本預計早上9點即可搶通，不過因為場土石崩落的災情擴大，台鐵局持續搶修工程，預計搶通時間延至中午。

連日強降雨，南迴鐵路旁的山壁吸水已逾飽和，已經連續3天皆傳出有土石崩落或土石流阻鐵路。加上南迴公路也一度因土石崩落而部分封路，南迴鐵公路的交通都因雨出現阻礙。

台鐵局表示，南迴線加祿＝枋野間（K11＋150處），今天清晨5點發生土石崩落，造成路線不通，因土石持續滑落，現場人員持續搶修中，預計於中午12點開通。

目前南迴線枋寮=大武間的列車停駛，下行列車（高雄=台東）行駛至枋寮折返，上行列車（台東=高雄）行駛至大武折返。

下行（高雄往台東方向）對號列車部分，301次（已開車；枋寮08:20到）、303次（新左營08：45開；枋寮09:52到）、751次（新左營09：14開；枋寮10:52到）、371次（新左營09：20開；枋寮10:35到）、307次（新左營10：20開；枋寮11:34到）；上行（台東往高雄方向）的對號列車304次（已開車；大武08:38到）、306次（台東08：54開；大武09:44到）、372次（台東10：14開；大武11:10到）受影響。至區間車則採機動行駛。

台鐵局指出，目前枋寮=大武間啟動公路客運接駁機制，預計將持續輸送至鐵路搶通。

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